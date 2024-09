Festival Musik Project D di De Tjolomadoe Karanganyar Berlangsung Meriah

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Festival musik PROJEK-D VOL.3 sukses menghibur warga Solo Raya di De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah pada 7-8 September 2024. Down For Life, Bernadya dan Tulus menutup gelaran festival itu dengan meriah.

Selama dua hari penyelenggaraannya PROJEK-D VOL.3 menyuguhkan 20 penampil dari dua panggung, yakni Maduswara dan Wirama.

Hari pertama, menampilkan Good Morning Everyone, Heyriyok, Bilal Indrajaya, Arum Setiadi, Yan Vellia dan Ndarboy Genk, Woro Widowati, Nadin Amizah, Barmy Blokes, The Adams, dan Namoy Budaya bersama Heruma.

Pada hari kedua menampilkan Dongker, The Skit, Feby Putri, Bryan Barcelona, Down For Life, Avhath, Bernadya, The Jansen, dan ditutup oleh Tulus.

Project Manager PROJEK-D VOL.3 Data Pratama mengatakan festival musik lintas genre dan generasi ini memberikan warna terhadap industri festival musik tanah air, khususnya di Solo Raya.

“Industri MICE atau event tentunya harus selalu berinovasi. Kami memanggil banyak penampil dengan berbagai macam genre untuk terlibat dalam PROJEK-D VOL.3. Kami mengundang band dengan genre pop punk, rock, dangdut, pop, dan juga reggae untuk menyatukan para pecinta musik dan mengenalkan seluruh genre kepada para penonton yang hadir selama dua hari. Selain musik, kami juga menghadirkan Stand Up Comedy Solo untuk menghibur para pengunjung selama dua hari,” ujar Data pada Senin (9/9).

Pada hari kedua, The Skit Band yang berasal dari utara Surakarta ini mampu memecah penonton dengan lagunya berjudul 'Dangkal'. Band pop punk ini pertama kali manggung di PROJEK-D berkat program Cekson yang memberikan kesempatan bagi musisi lokal tampil di panggung besar.

Salah satu band metal Indonesia asli Solo Down For Life juga ikut meramaikan panggung PROJEK-D VOL.3. Melalui musik keras dan lagu 'Pasukan Babi Neraka', mereka mampu mengguncang para penonton.