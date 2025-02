Menjelang Ramadan, Harga Kebutuhan Bahan Pokok di Banyumas Naik

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Banyumas Gatot Eko Purwadi mengonfirmasi lonjakan harga ini masih dalam batas wajar dan merupakan tren tahunan.

"Sebenarnya ini kenaikan yang biasa terjadi setiap menjelang Ramadan. Namun, beberapa komoditas memang mengalami lonjakan cukup signifikan," ujarnya di Purwokerto, Selasa (25/2).

Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan drastis adalah cabai rawit merah. Harga di berbagai pasar tradisional tercatat naik hingga 12,2 persen dalam sehari, dengan rata-rata harga mencapai Rp 57.500 per kilogram dari sebelumnya Rp 51.250 per kilogram.

Bahkan, di Pasar Manis, Purwokerto, harga cabai rawit merah melonjak tajam dari Rp75.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram.

Menurut Gatot, faktor utama penyebab kenaikan ini adalah berkurangnya pasokan akibat tingginya curah hujan di daerah penghasil cabai, ditambah dengan permintaan yang meningkat dari luar daerah.

Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan signifikan. Di Pasar Manis, harga bawang merah naik dari Rp 40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram, sementara di Pasar Wage naik dari Rp 37.500 per kilogram menjadi Rp 40.000 per kilogram.

Tidak hanya itu, harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan dari Rp 28.250 menjadi Rp 29.000 per kilogram, sementara minyak goreng kemasan Minyakita kini dijual dengan harga rata-rata Rp 16.350 per liter, melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.