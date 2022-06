Jadwal Bioskop Semarang Hari Ini, Sabtu 18 Juni: Transmart-Paragon XXI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk menonton film di bioskop. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, sendiri ada 9 bioskop yang bisa Anda pilih.

Di antara bioskop tersebut, yakni Central City XXI, Cinepolis Java Supermall, Citra XXI, DP Mall XXI, E Plaza Cinema, Paragon XXI, Tentrem Mall Majapahit, Transmart Majapahit XXI, dan Transmart Setiabudi XXI.

Berikut jadwal bioskop Semarang, Sabtu 18 Juni 2022:

E Plaza Cinema

-

Paragon XXI

1. See For Me

Tayang: pukul 16.50 WIB, 21.20 WIB.

Tiket: Rp 75 ribu.

2. Jurassic World Dominion

Tayang: pukul 12:30 WIB,15:30 WIB, 18:30 WIB, 21:30 WIB.

Tiket: Rp 75 ribu.