Tiket Dream Theater di Solo Diprediksi Ludes Sepekan, Buruan Pesan

jateng.jpnn.com, SOLO - Tiket konser Dream Theater di Solo resmi diperjualbelikan pada Jumat (1/7). Sebanyak 7.000 tiket disediakan oleh pihak promotor untuk masyarakat yang ingin menonton.

Jumlah tersebut diprediksi akan habis dalam waktu satu minggu.

"Kalau pengalaman sebelumnya cepat ya, sekitar satu minggu," ungkap Direktur Utama Rajawali Indonesia Tovic Raharja, Kamis (30/6).

Seluruh tiket akan dijual secara online melalui tiketapasaja.com dengan harga Rp 750 ribu untuk Festival B dan Rp 1 Juta untuk Festival A.

"Kalau misal tiket Dream Theater sudah sold out sebelum 10 Agustus, otomatis kami tidak akan jual on the spot," bebernya.

Rajawali Indonesia selaku promotor sebenarnya menyediakan tiket sebanyak 10 ribu lembar dengan pembagian 5 ribu tiket untuk festival A dan 5 ribu tiket untuk festival B.

"Saya perlu mengecek lagi pembeli 2020 lalu yang mereka tidak melakukan revamp," lanjutnya.

Menurut Founder Rajawali Indonesia Anas Syahrul Amiri, konser Dream Theater di Solo akan menyedot perhatian fan dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara.