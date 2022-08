Dream Theater Buka Konser dengan Lagu The Alien, Penonton Sambut Meriah

jateng.jpnn.com, SOLO - Dream Theater menggetarkan kawasan Stadion Manahan Solo, Rabu (10/8) malam di hadapan sekitar 10.000 penonton. Sepuluh lagu sukses dibawakan dengan sempurna oleh John Petrucci dkk.

Lagu yang digelari Grammy Award sebagai The Best Metal Performance 'The Alien' menggebrak tepat pukul 20.00 WIB sekaligus sebagai tanda dibukanya konser Dream Theater.

Ribuan penonton sontak merespons dengan banyak teriakan dan tepuk tangan. Menganggukkan kepala dan ayunan tangan ke depan kemudian mengikuti setiap ritme musik lagu The Alien.

Respons para penonton itu pun berlanjut ke lagu Awaken The Master, Endless Sacrifice dan Bridges In The Sky.

Vokalis Dream Theater James Labrie kemudian menyapa seluruh penonton. Dia mengaku bahagia bisa bertemu para fan dari Indonesia.

"Kami bahagia sekali hari ini. Bisa ketemu fans di Indonesia. Terlebih sejak terakhir datang ke sini," katanya pada sela-sela konser.

James kemudian mengajak seluruh penonton untuk kembali menikmati pertunjukan musik yang dia dan 4 personel Dream Theater lakukan.

"Apakah kalian bersama kita? Selanjutnya dari album The Top Of The World Awaken," katanya.