Akun Twitter Dispermadescapil Jateng Diretas, Promosikan Kripto

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Akun Twitter Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil (Dispermadescapil) Provinsi Jawa Tengah diretas.

Peretasan akun resmi Dispermadescapil Jateng diketahui pada Rabu (14/9) sekitar pukul 20.23 WIB.

Tampak foto profil akun @DISPERMADES_JATENG juga dirubah menjadi seorang pria berparas keturunan asing.

"To celebrate the Merge, Ethereum Foundation giving away 50,000 ETH!. You can only apply once," tweet akun tersebut.

"Hurry up!," tweet akun tersebut menambahkan.

Perlu diketahui bahwa Etherum merupakan koin kripto terbesar kedua setelah Bitcoin.

Tweet dalam bahasa Inggris berkali-kali dilakukan hingga pukul 20.35 WIB.

Peretasan akun milik instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu berlangsung selama 12 menit.