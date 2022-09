Jadwal Film Miracle In Cell No 7 di Bioskop Solo, 18 September 2022, Paragon-The Park XXI

jateng.jpnn.com, SOLO - Menonton film di bioskop bersama pasangan, teman atau keluarga paling tepat memang saat akhir pekan. Di Kota Solo, Jawa Tengah, sendiri ada 6 bioskop yang bisa Anda pilih. Di antara bioskop tersebut, yakni CGV Transmart Solo, Grand XXI, Platinum Cineplex Hartono Mall, Solo Paragon XXI, Solo Square XXI, dan The Park XXI. Berikut jadwal bioskop Solo, Minggu 18 September 2022: Baca Juga: Derby Madrid, El Real Dipastikan Bermain Tanpa Karim Benzema

Solo Paragon XXI 1. TIL DEATH Tayang: 19:00 WIB, 21:00 WIB.

Tiket: Rp 45 ribu. Baca Juga: Hadapi Persijap Jepara, Persipa Pati Yakin Menang 2. MENCURI RADEN SALEH Tayang: 12:50 WIB, 15:55 WIB.

Tiket: Rp 45 ribu.

Berikut jadwal bioskop Solo hari ini, 18 September 2022, di Paragon XXI, Solo Squere XXI dan The Park XXI. Ada film Miracle In Cell No 7.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News