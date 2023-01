Unika Soegijapranata Semarang Meresmikan Label Baru

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata resmi memiliki label barunya, yaitu Soegijapranata Catholic University atau disingkat SCU. Peresmian ini bertepatan dengan Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Kamis (12/1).

Rektor Unika Soegijapranata Ferdinand Hindiarto menyebut peresmian ini, sekaligus sebagai representasi New Hope, New Joy, and New Experience.

Perayaan puncak bertempat di Aula Gedung Albertus SCU yang dihadiri oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta perwakilan mahasiswa.

Bersamaan dengan itu, juga diluncurkan logo baru SCU, yang ditandai dengan pemutaran video teaser dan pembagian stiker SCU pada seluruh hadirin.

"Logo baru ini menonjolkan pada bentuk S yang merepresentasikan S sebagai Soegijapranata, patron SCU, serta lebih dalam lagi bahwa bentuk S juga merupakan paduan antara bentuk C dan U di dalamnya," tuturnya.

Peluncuran logo baru SCU dilakukan sebagai penanda perubahan untuk adaptif dalam menghadapi tantangan yang terjadi.

"Beberapa fakultas yang sudah mulai menua sedangkan mahasiswanya telah berganti generasi adalah tantangan internal institusi," ujarnya.

Dia menyatakan, perubahan regulasi yang cepat, dinamika ruang gerak yang harus terus mengglobal, serta kebutuhan konsumen yang beragam menjadi tantangan lainnya.