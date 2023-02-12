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Jadwal Bioskop Solo Hari Ini: CGV Transmart-Grand XXI, Banyak Film Menarik

Minggu, 12 Februari 2023 – 10:53 WIB
Jadwal Bioskop Solo Hari Ini: CGV Transmart-Grand XXI, Banyak Film Menarik - JPNN.com Jateng
Poster film Mangunjiwo 2. Foto: IMDb

jateng.jpnn.com, SOLO - Menikmati libur akhir pekan dengan menonton film bioskop, bisa menjadi salah satu pilihan saat Tahun Baru Imlek 2023.

Di Kota Solo, Jawa Tengah, sendiri ada enam bioskop yang bisa Anda pilih.

Sejumlah film menarik akan tayang di bioskop Solo. Di antara bioskop tersebut, yakni CGV Transmart Solo, Grand XXI, Platinum Cineplex Hartono Mall, Solo Paragon XXI, Solo Square XXI, dan The Park XXI.

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Berikut jadwal bioskop Solo, Minggu 12 Februari 2023:

CGV Transmart Solo

1. THE WANDERING EARTH 2

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Tayang: 14:10 WIB.
Tiket: Rp 40 ribu.

2. PHANTOM

Berikut ini jadwal bioskop Solo, Minggu 12 Februari 2023. Ada banyak film menarik di CGV Transmart Solo, Grand XXI, dan Platinum Cineplex Hartono Mall.
Sumber jadwal nonton

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