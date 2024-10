Menjelang Fenerbahce Vs MU, Erik ten Hag Berencana Temui Jose Mourinho di Luar Laga

jateng.jpnn.com, TURKI - Pelatih Manchester United (MU) Erik Ten Hag mengisyaratkan kemungkinan akan menemui Jose Mourinho di luar laga antara Fenerbahce dan MU di Liga Europa pada Jumat (25/10) dini hari WIB di Turki.

Laga ini diprediksi akan menjadi ujian penting bagi kedua tim, Mourinho (mantan pelatih MU) kini membesut Fenerbahce dan Ten Hag berjuang mengangkat performa MU yang belum meraih kemenangan di kompetisi tersebut.

"Mungkin saja, ya, (bertemu dengan Mourinho). Ini akan menjadi pertandingan besar bagi kami berdua," ujar Ten Hag dalam wawancara yang dikutip dari laman resmi MU di Jakarta, Selasa (22/10).

Dia juga menambahkan dirinya sangat menikmati kesempatan bertanding melawan Mourinho, yang dianggapnya sebagai sosok teladan dan juara sejati.

Mourinho yang berjuluk The Special One itu pernah membawa MU meraih beberapa trofi, termasuk Liga Europa 2016-2017, Piala Liga 2016-2017, dan FA Community Shield 2016. Dengan 26 gelar juara dari klub-klub top Eropa, termasuk Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, dan AS Roma, Mourinho dinilai sebagai inspirasi bagi banyak pelatih, termasuk Ten Hag.

MU, yang kini berada di posisi ke-21 klasemen sementara Liga Europa dengan dua poin, belum meraih kemenangan dari dua laga pembuka melawan FC Twente dan FC Porto.

Di sisi lain, Fenerbahce, di bawah arahan Mourinho, telah mengumpulkan empat poin dan saat ini menempati posisi ke-13 setelah menang melawan Union St Gilloise dan bermain imbang dengan FC Twente.

Selain Mourinho, Fenerbahce juga memiliki mantan pemain MU Fred dan Sofyan Amrabat. Tentunya ini akan menambah daya tarik dalam pertandingan penting ini bagi MU yang berusaha bangkit di Eropa. (antara/jpnn)