Konon Pelatih Asal Portugal Ini Akan Jadi Juru Taktik Baru Manchester United

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Pelatih muda asal Portugal Ruben Amorim dikabarkan telah menyetujui tawaran untuk menjadi manajer baru Manchester United.

Klub Liga Inggris ini menunjuk Amorim setelah memecat Erik ten Hag pada Senin (28/10) malam.

Menurut laporan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano di platform media sosial X, Manchester United telah menyiapkan dana sebesar 10 juta Euro (sekitar Rp170 miliar) untuk membayar klausul pelepasan Amorim dari klubnya saat ini Sporting CP.

"Manchester United akan membayar klausul keluar 10 juta euro agar Ruben Amorim menjadi manajer baru, here we go!" tulis Romano.

Sporting CP pun mengonfirmasi telah menerima komunikasi resmi dari United mengenai penunjukan Amorim.

Pelatih berusia 39 tahun itu disebut telah menyetujui proposal dan proyek yang ditawarkan oleh klub berjuluk Setan Merah tersebut.

Sejak memimpin Sporting CP pada Maret 2020, Amorim mencatatkan rekor mengesankan dengan 161 kemenangan, 33 seri, dan 33 kekalahan dari 227 pertandingan di berbagai kompetisi.

Di bawah asuhannya, Sporting meraih lima trofi, termasuk dua kali juara Liga Portugal, dua gelar Piala Liga Portugal, dan satu Portugal Super Cup.