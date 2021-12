Pasca-Natal, Harga Kebutuhan Pokok di Temanggung Bertahan Tinggi

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Temanggung, bertahan tinggi pascaperayaan Natal 2021.

Berdasarkan pantauan di Pasar Kliwon Temanggung, harga kebutuhan pokok masih relatif tinggi, kecuali harga telur ayam sedikit turun.

Harga daging ayam potong bertahan Rp 35.000 - Rp 36.000 per kilogram, gula pasir Rp 12.000 per kilogram, dan beras medium Rp 10.500 per kilogram dan beras premium Rp 12.000 per kilogram.

Sedangkan harga telur ayam dari Rp 32.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram.

Salah satu pedagang kebutuhan pokok Khatijah mengatakan harga-harga tersebut sudah naik menjelang Natal lalu dan bertahan sampai sekarang.

Meskipun begitu, ia mengakui bahwa hingga saat ini pasokan kebutuhan pokok relatif lancar.

"Harga telur ayam meskipun sudah bergerak turun, harga tersebut masih relatif tinggi dibanding harga normal berkisar Rp 22.000 hingga Rp 23.000 per kilogram," katanya.

Ia menyampaikan harga beras medium rata-rata naik Rp 300 per kilogram dan beras premium naik Rp 500 per kilogram.