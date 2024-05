Sibuk jadi Atlet Karate Nasional, Hera Mampu Lulus 3,5 Tahun di Udinus, Prestasinya Tak Main-main

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hera Irnandha, atlet karate nasional yang mampu menyelesaikan studinya di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang hanya dalam waktu 3,5 tahun. Ini bukti bahwa dia berhasil berprestasi di dunia akademik maupun non-akademik.

Dia baru saja menyandang gelar Sarjana Manajemen pada Wisuda ke-80 Udinus Semarang Periode 2024 di ruang Poncowati, Patra Semarang Hotel & Convention, Kamis (2/5).

Wisudawati yang berasal yang berhasil meraih gelar Sarjana Manajemen itu, telah meraih berbagai penghargaan di kancah nasional maupun internasional di bidang olahraga karate.

Prestasi-prestasi yang ditorehkan perempuan yang akrab disapa Hera itu tak main-main. Dia mampu meraih juara 1 kumite +68kg putri di ajang Semar Cup Internasional 2023 serta mendapatkan predikat best of the best putri.

Hera mengaku sangat bangga mampu menyelesaikan studinya hanya dengan waktu 3,5 tahun saja dan tetap fokus berkiprah di dunia olahraga.

"Selama menjalani perkuliahan, saya sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu berlatih maupun berkuliah," ujarnya kepada JPNN.com.

Meski demikian, Udinus senantiasa membantunya agar tetap mampu menyelesaikan studi dengan baik. Dia pun merasa bersyukur karena para dosen khususnya di Program Sarjana Manajemen, mampu mengerti profesinya sebagai atlet nasional.

"Kalau saya belum bisa mengikuti perkuliahan, karena berlatih berbulan-bulan di luar kota, saya sering mendapatkan kiriman materi maupun ujian secara online. Dukungan dari para dosen hingga jajaran Udinus untuk saya tetap berprestasi di keduanya sangat luar biasa," tuturnya.