The All-New Nissan Serena e-POWER Resmi Diluncurkan di Kota Semarang, Begini Spesifikasinya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - The All-New Nissan Serena e-POWER resmi diluncurkan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). MPV e-POWER terbaru ini dapat dikenal lebih dekat di Atrium Pollux Paragon Mall, Semarang pada 22 hingga 28 Oktober 2024.

Acara bertajuk "Nissan Serena e-POWER Experience: Semarang" ini digelar merespons sambutan meriah pada ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Bima Aristantyo, Head of Sales & Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) mengungkapkan acara ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi warga Semarang untuk merasakan langsung berbagai inovasi terbaru dari Nissan.

"Namun, juga berperan sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan," kata Bima.

Sejak pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1995, Nissan Serena telah bertransformasi melalui inovasi yang berkelanjutan, mengusung konsep Big, Easy, dan Fun untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia.

Kini, melalui generasi terbarunya, The All-New Nissan Serena e-POWER, Nissan menghadirkan kendaraan yang lebih canggih dan modern, dilengkapi dengan beragam fitur unggulan yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan menyenangkan.

"Kami sangat gembira berkesempatan untuk membawa hadir lebih dekat lagi di tengah-tengah masyarakat Semarang, produk terbaru kami, The All-New Nissan Serena e-POWER," katanya.

Dengan harga Rp 645 juta untuk varian one tone dan Rp 649,5 juta untuk varian two tone (OTR Semarang), The All New Nissan Serena e-POWER menjadi MPV ihan tepat bagi keluarga yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan teknologi mutakhir.