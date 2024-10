The New Kia Sonet Melantai di GIIAS Semarang 2024, Lihat Kecanggihannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - The New Kia Sonet melantai dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (23/10).

Selain SUV subkompak terbaru yang resmi diluncurkan pada September lalu itu, PT Kreta Indo Artha (KIA) juga menampilkan The New Kia Seltos dan Kia EV9 GT-Line pada GIIAS Semarang hingga 27 Oktober mendatang.

Keny Susanto, Koordinator Wilayah Sales Operation Area Jawa Tengah PT Kreta Indo Artha mengatakan The New Kia Sonet tidak hanya menawarkan desain yang lebih segar, tetapi juga teknologi dan fitur cerdas untuk mendukung kebutuhan mobilitas modern.

"Kami berharap produk ini dapat meningkatkan pengalaman berkendara dan menjadi pilihan SUV subkompak bagi masyarakat Semarang," ujar Keny Susanto.

The New Kia Sonet hadir dalam dua varian, yaitu Ultimate dan Premiere. Keduanya memiliki desain eksterior yang semakin modern dan dinamis, menjadikannya lebih menonjol di kelas SUV subkompak.

Bagian depan mobil ini mengusung New Tiger Nose Grille khas Kia dan New LED Headlamp yang disertai dengan DRL Star Map Lamp dan LED Fog Lamp, memberikan tampilan yang agresif dan futuristik. Kehadiran velg New Diamond Cutting Alloy berukuran 16" juga memperkuat kesan elegan dan sporty.

Pada bagian belakang terdapat New Rear Skid Plate Bumper serta New Rear Lamp with Star Map LED Design yang memberikan tampilan yang lebih segar pada The New Kia Sonet. Khusus untuk varian Ultimate dilengkapi dengan New Rear Spoiler dan Rear Fog Lamp.

Beralih ke dalam kabin, interior The New Kia Sonet dirancang untuk menghadirkan kenyamanan melalui ragam fitur modern bagi penggunanya. Pembaruan terlihat pada New Air Vent Design with Black High Gloss, New Center Panel Design, dan fitur Wireless Charging serta USB-C Charging Port.