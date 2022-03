SKM Amanat UIN Walisongo Raih 2 Gold Winner SPS Award 2022 di Yogyakarta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berhasil membawa pulang dua penghargaan bergensi dari Yogyakarta.

Terbitan tabloid berjudul "Menolak Padam!" menyabet penghargaan Gold Winner kategori non-majalah Jawa dalam ajang Indonesia Student Print Media (Isprima) SPS Award 2022.

Selain itu, Majalah Sastra Soeket Teki dengan judul “Perempuan dalam Bayang” juga mendapatkan penghargaan Gold Winner kategori majalah Jawa.

Pemimpin Umum SKM Amanat Rizki Nur Fadilah bersyukur dengan penghargaan yang diperoleh. Dia berharap perhargaan tersebut menjadi pelecut untuk terus berprestasi.

Selain itu, Rizki juga mengatakan bahwa diraihnya penghargaan ini menjadi hadiah untuk Dies Natalis ke 52 UIN Walisongo Semarang.

“Penghargaan ini sekaligus hadiah untuk ulang tahun UIN Walisongo,” ucap Rizki, di Jogja National Museum, Selasa (29/3) malam.

Sebelumnya, SKM Amanat juga mendapatkan penghargaan di ajang yang sama, yakni The Best of Java Magazine Isprima 2019 dan Silver Winner The Best of Java Non Magazine Isprima 2020.

Isprima sendiri merupakan ajang tahunan yang diselenggaran Serikat Perusahaan Pers (SPS). Ajang ini sudah digelar sebanyak 11 kali di berbagai Kota Besar di Indonesia.