Tiket Konser Dream Theater di Solo Laris Manis

jateng.jpnn.com, SOLO - Tiket konser Dream Theater 'The Top of The World Tour' yang akan berlangsung di Area Parkir A dan B Stadion Manahan pada 10 Agustus 2022, laris manis.

Minggu (3/07) sore jumlah tiket sudah terjual sebesar 50 persen dari 7.000 tiket yang disediakan.

"Hingga siang ini, sudah ada 50 persen tiket yang terjual, total dari festival A dan B," ungkap Direktur Utama Rajawali Indonesia Tovic Raharja saat dihubungi, Minggu (3/07).

Data tersebut kemungkinan masih akan berubah mengingat adanya transaksi pembelian yang masih terjadi.

"Untuk datanya terus berubah, karena transaksi masih terus berjalan," bebernya.

Tovic mengungkapkan antusias masyarakat untuk menyaksikan konser Dream Theater di Solo sangat tinggi.

Ini terbukti dengan terjualnya 2.000 tiket pada hari pertama dibukanya penjualan tiket, pada Jumat (1/07).

"Hari pertama itu, sebanyak 2.000 tiket terjual," jelasnya.