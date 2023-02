Penanganan Stunting di Jateng Bikin BKKBN RI Terkesan, Ganjar Bocorkan Rahasianya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan stunting.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyebut program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam menangani stunting linier dengan upaya menekan stunting dan bisa dicontoh daerah lain.

Hasto mengatakan rapor Jawa Tengah terkait Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa), serta perkawinan dini, lebih rendah dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Jadi Jo Kawin Bocah programnya Pak Ganjar ini luar biasa karena se Pulau Jawa ini yang paling tidak kawin bocah adalah di Jawa Tengah untuk provinsi yang besar," kata Hasto dalam Rapat Kerja Daerah Percepatan Penurunan Stunting Jateng, di Hotel Santika Semarang, Senin (13/2).

Menurut Hasto, angka kehamilan pada usia 15 tahun hingga 19 tahun di Jawa Tengah ada sebanyak 23 per seribu. Jumlah itu, lebih rendah bila dibandingkan Jawa Barat, yakni 24 per seribu, sedangkan di Jawa Timur ada 31 per seribu.

Hasto juga memuji program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng). Program ini, terbukti berhasil mengurangi jumlah AKI di Jawa Tengah dan lebih rendah dibanding Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Angka kematian bayinya juga bagus, 12 per seribu dan angka kematian balitanya juga Jawa Tengah ada 14 per seribu. Inilah prestasi Jawa Tengah saya kira terasa bahwa jumlah yang meninggal juga menurun," katanya.

Sementara angka stunting, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) saat ini penurunannya belum signifikan.