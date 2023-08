2 Daerah Luar Jawa Ini Tiru Pembangunan di Jateng, Ganjar Bilang Begini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kedatangan tamu rombongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan di Puri Gedeh, Rabu (23/8) malam.

Kedua rombongan tersebut hendak melakukan studi tiru terkait perencanaan pembangunan dan penanganan kemiskinan ekstrem yang dijalankan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan kedatangan rombongan dari Pemprov Papua Selatan untuk berdiskusi mengenai perencanaan pembangunan atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"Saya sarankan pelibatan masyarakat dengan teori no one left behind karena hanya ada empat kabupaten maka saran saya Pemprovnya datang ke kabupaten, dengarkan suara suku-suku, kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, Papua Selatan sebagai provinsi baru perlu memiliki sistem perencanaan pembangunan. Selama ini, sistem perencanaan Pemprov Jawa Tengah dibantu dengan Government Resources Management Syste (GRMS).

Ganjar menyebut dirinya secara sukarela bersedia membantu jika Pemprov Papua Selatan ingin memakai sistem yang sama.

"Namun, saya titipkan semua harus diawali dengan integritas tinggi yang tidak korupsi," ujarnya.

Menurutnya, jika saran itu bisa dijadikan pedoman maka dari segi birokrasi akan lebih tertata karena Provinsi Papua Selatan tergolong masih baru.