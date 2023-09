Cohesive Bangkitkan Lagi Rasa Nasionalisme Ratusan Pemuda di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Center of Human Excellence and Diversive (CoHesive) menggelar Forum Kebhinekaan Pemuda Pertama (The 1st Youth Diversity Forum 2023) di Kota Semarang, Kamis (7/9).

Acara yang mengangkat tema "Menggalang Gerakan Lintas Agama, Kemandirian dan Interkoneksi Menuju Harmoni dalam Kebhinekaan" itu, diikuti ratusan pemuda dari berbagai organisasi dan kampus.

Founder CoHesive Ahmad Arafat Aminullah mengatakan acara ini melibatkan 200 peserta hadir secara luring dan 300 peserta hadir secara daring.

Menurutnya, forum ini menjadi momentum untuk mengajak simpul-simpul kebangsaan generasi muda bersama-sama membagi peran dalam menghadapi berbagai tantangan eksistensial di masa-masa tak menentu dan berwarna multi-krisis.

“Forum Kebhinekaan Pemuda ini menjadi tonggak sejarah baru untuk mengkolaborasikan, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan simpul-simpul kebangsaan pemuda agar ke depan Indonesia makin maju, berjaya dan berdaulat,” katanya di Hotel Oak Tree Emerald Semarang.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Dirgantara Muda itu menjelaskan forum tersebut juga memiliki tujuan utama membangun dialog dan pemahaman, serta meningkatkan nilai toleransi dan saling pengertian antar-umat beragama di Indonesia dan mancanegara.

"Diharapkan melalui kegiatan ini, berbagai konflik berlatar belakang penistaan dan kebencian terhadap agama atau aliran kepercayaan, termasuk pelanggaran HAM terhadap pemeluk agama atau penganut aliran kepercayaan, dapat diminimalkan di masa depan," ujarnya.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Milenial Untuk Pertahanan Keamanan (MAPAN) dan Forum Dirgantara Muda. Selain itu, acara itu didukung ASEAN Youth Organization, PW Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI) Jawa Tengah, Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni Program Habibie, Yayasan Rumah Cahaya Kebaikan, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan Eunoia.