CIMB Niaga Gelar Acara Spesial di Solo, Digadang Jadi Pusat Ekonomi Kreatif

jateng.jpnn.com, SOLO - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menyelenggarakan Wealth Xpo di Solo, pada Kamis (16/11). Solo dipilih sebagai salah satu tempat penyelenggaraan karena dinilai memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif.



Melalui signature event yang mengusung tema The Resilience of Indonesia's Economy in 2024, CIMB Niaga berbagi insight terbaru tentang pengelolaan keuangan, proteksi, dan investasi di tengah dinamika ekonomi global dan nasional untuk membangkitkan semangat optimisme masyarakat.

Acara ini sebelumnya sukses digelar di Jakarta, Bali, Batam, dan Pontianak.



Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung mengatakan acara spesial ini dilakukan sebagai wujud apresiasi untuk nasabah istimewa CIMB Niaga, khususnya CIMB Preferred dan CIMB Private Banking.



Menurutnya, tren investasi di tanah air kini makin inklusif harus dijaga dan dikembangkan melalui berbagai instrumen keuangan.

Minat masyarakat yang tinggi untuk berinvestasi, kata dia, juga perlu diimbangi dengan pemahaman literasi yang baik.



Untuk menangkap peluang tersebut, CIMB Niaga terus meningkatkan layanan wealth management, termasuk mengadakan Wealth Xpo sebagai wadah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah tentang perekonomian dan tren wealth management terkini.



“Kehadiran Wealth Xpo diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk-produk investasi dan proteksi yang relevan untuk mengembangkan kekayaan secara komprehensif dan berkelanjutan," katanya, Kamis (16/11).



Dipilihnya Solo, lanjut Budi, karena dinilai sebagai salah satu kota yang memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif.



Hal tersebut membuat kota yang menjadi salah satu barometer peningkatan ekonomi dan sosial di Indonesia ini memiliki banyak peluang investasi dan portofolio nasabah.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan Wealth Xpo di Solo juga sejalan dengan strategi untuk memberikan edukasi dan mengoptimalkan wealth serta portofolio nasabah di luar Jakarta.



Selama sehari, Wealth Xpo menghadirkan beragam narasumber yang kompeten di bidangnya melalui insightful wealth session yang terdiri dari dua sesi talkshow yaitu Wealth Practice dan Wealth Roundtable.

Dimulai dengan sesi Wealth Practice yang membahas Preserve Your Wealth For Legacy persembahan AIA, dan dilanjutkan sesi bertema Legacy Planning: You Need More Than A Will yang dipersembahkan Sun Life.

Pada kedua sesi ini, para peserta mendapatkan manfaat berupa wawasan, pengalaman, serta strategi dari para pakar dan praktisi tentang solusi perencanaan finansial.

"Kedua sesi tersebut dapat diikuti oleh nasabah dan masyarakat yang telah terdaftar," katanya.(mcr21/jpnn)