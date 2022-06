Lapas Semarang Gagalkan 4 Penyelundupan Narkoba, Modusnya Tak Disangka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang berhasil menggagalkan empat praktik penyelundupan narkoba ke dalam penjara.

Selama enam bulan terakhir itu, petugas menggagalkan beragam modus penyeludupan barang haram masuk ke dalam lapas.

Sejumlah cara dilakukan untuk memasukkan narkoba secara diam-diam, seperti melempar ke dalam lapas, hingga pengiriman melalui kurir.

"Ada yang melempar bola tenis, hingga dicampur dengan makanan seperti sambal, sayur lodeh, dan orek tempe," kata Kepala Lapas Kelas I Semarang Tri Saptono Sambudji, Senin (27/6).

Penggagalan sejumlah praktik nakal tersebut menjadi bukti bahwa Lapas Semarang terus berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan setempat.

"Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), kami melakukan beberapa kegiatan," ucapnya.

Tri Saptono menyebut telah menggelar berbagai kegiatan yang tetap mengusung tema perang melawan narkoba speed up never left up.

Gerakan tersebut menyuarakan perlawanan terhadap bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang yang berdampak buruk pada kesehatan.