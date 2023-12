184 Pejabat Pemkot Semarang Dirotasi, Mbak Ita: Meningkatkan Kinerja

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 184 pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dirotasi.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan rotasi pejabat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini (rotasi jabatan) adalah hal biasa. Karena saya melihat ada beberapa teman-teman sebenarnya berpotensi tapi ada di situ (satu dinas) terus," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Selasa (5/12).

Bahkan, kata dia, ada kecenderungan banyak orang pintar yang bertumpuk di satu atau dua organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga perlu dilakukan pemerataan dengan rotasi jabatan.

Dia mencontohkan pejabat yang sebenarnya memiliki kemampuan baik di bidang olahraga, tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Demikian juga, kata dia, ada orang yang mungkin memiliki perhatian dan kompetensi di bidang lainnya, tetapi selama ini hanya ditempatkan di satu dinas sampai bertahun-tahun.

"Makanya, dengan 'the right man or woman in the right place' ini, semoga membuat semakin bisa melayani masyarakat," kata perempuan pertama yang jadi Wali Kota Semarang tersebut.

Sebab, kata dia, tantangan terhadap pelayanan masyarakat ke depan akan semakin berat sehingga dibutuhkan berbagai inovasi yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang tepat di bidangnya.