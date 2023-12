Teliti Obat Herbal Covid-19, Peneliti Undip Semarang Raih Penghargaan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Peneliti vokasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Mohamad Endy Yulianto menerima penghargaan sebagai penyaji terbaik dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemindikbud Ristek.

Dosen dari prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Undip itu meraih penghargaan tersebut karena melakukan penelitian obat herbal Covid-19.

Endy menjelaskan penelitian tersebut didorong atas keprihatinannya terhadap penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 yang telah menyebar ke seluruh dunia.

Menurut dia, penelitiannya yang telah diselesaikan pada 2023 tersebut merupakan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) yang berfokus pada penanganan penyakit COVID-19.

Risetnya tersebut, kata dia, bertema Produksi Theasinensins, Hesperidin, dan Piperin Terenkapsulasi dalam Membran Cair Emulsi Nano Liposom sebagai Inhibitor Potensial SARS-CoV-2 Mpro yang didanai oleh Kemendikbud Ristek pada 2021-2023.

Dalam proses risetnya selama tiga tahun itu, Endy yang menjadi pengajar Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Undip menghasilkan tujuh hak paten.

"Di antaranya 2 paten telah 'granted' yaitu 'Metode Pemisahan Theaflavin dari Teh dengan menggunakan Membran Ultrafiltrasi' (Paten No IDS000005812) dan 'Proses Ekstraksi Piperin dari Cabe Jawa melalui Air Subkritis' (Paten No IDS000006334)," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (27/12).

Sementara itu lima paten yang lain, yakni tentang Theaflavin (Paten No S00202204196, Paten No S00202205530 dan Paten No S00202304698) dan Hesperidin (Paten No S00202204489 dan Paten No S00202302871).