AICIS 2024 Akan Merumuskan Solusi Konflik Israel-Palestina

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Salah satu isu yang akan diangkat dalam Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2024 di UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah, adalah konflik Israel-Palestina.

Ketua Steering Committee (SC) AICIS 2024 Prof. Mukhsin Jamil mengatakan salah satu panel forum AICIS kali ini akan membahas dan merumuskan solusi atas konflik di Gaza dari berbagai perspektif.

"Konflik antara Israel-Palestina sampai detik ini masih menjadi titik fokus perhatian global," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (1/2).

Dia mengtakan isu konflik Israel-Palestina ini akan berlangsung pada Jumat (2/2) dengan tema besar Islamic Diplomacy: Towards Peace and Equality in Israel-Palestine Conflict.

Konflik Israel-Palestina yang belum juga selesai, kata dia, menjadi isu penting.

Dia menyebutkan artikel yang nanti dibahas untuk konflik ini, di antaranya milik Ahmad Rahmatullah dkk, dengan judul Promoting islamic Teaching in Encouraging Philanthropy during Israel and Palestine Conflict in Digital Era.

"Dalam artikel itu menggarisbawahi urgensi meringankan penderitaan di tengah ketegangan agama dan penyebaran informasi digital," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, peran Indonesia dalam konflik Israel-Pelestina, khususnya setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, juga menjadi perhatian dunia internasional.