Mayjen Widi Jabat Pangdam IV Diponegoro, Pesan Pendahulunya Dipegang Kuat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tongkat Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro jatuh di pundak Mayjen TNI Widi Prasetijono. Dia resmi menggantikan Mayjen TNI Rudianto yang bertugas sebagai Inspektur Jenderal TNI AD.

Prosesi serah terima jabatan (sertijab) dan lepas sambut Panglima Daerah Militer (Pangdam) IV Diponegoro digelar di kompleks Markas Kodam, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Semarang, Selasa (12/4).

Ungkapan rasa bangga terucap dari mulut Mayjen TNI Rudianto. Lebih dari satu tahun, jenderal bintang dua itu telah menjadi bagian keluarga besar Kodam IV Diponegoro.

"Tanpa sinergitas dan kebersamaan, saya yakin penanganan Covid-19 tidak akan pernah selesai," kata Mayjen Rudianto sembari mengucapkan terima kasih kepada para prajuritnya dalam lepas sambut.

Menurut Rudianto, tantangan terberat selama menjabat, yakni penanganan pandemi Covid-19, terutama varian Delta yang menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Together we can, bersama-sama kita bisa melakukan apapun, terbukti dengan Indonesia mendapat 5 terbaik dunia dalam menangani Covid-19" terang lulusan Akademi Militer angkatan 1989 itu.

Serangkaian sertijab dan lepas sambut dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan Kodam IV Diponegoro oleh Mayjend Rudianto kepada Mayjen Widi Prasetijono.

Dengan tegas, Rudianto menyatakan kepada para prajuritnya untuk tidak lelah mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).