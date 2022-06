Ganjar Ditodong Puluhan Mahasiswa UNS, Lihat Poster yang Dibentangkan

jateng.jpnn.com, SOLO - Puluhan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) membentangkan poster tuntutan saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengisi talkshow di sana.

Sekitar 50-an mahasiswa UNS itu menuntut Ganjar untuk menyelesaikan kasus Wadas, Purworejo, dengan membentangkan 4 poster bertuliskan, SAVEWADAS, KAMI BERSAMA, dan WADAS MELAWAN.

Melihat poster tersebut, Ganjar menyampaikan bahwa polemik di Wadas sudah selesai. Beberapa masyarakat di sana sudah setuju dengan adanya proyek Bendungan Bener.

"Apa itu Mas? Oh, Save Wadas, thank you Mas. Wadas sudah save. Hari ini sudah terbayar, beberapa yang lain sudah mau bicara, nanti kami kembangkan," ucapnya saat mengisi talkshow bertajuk Menggali Gagasan Trisakti, Peran UMKM Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Melalui Transformasi Digital di Tower UNS Solo, Rabu (15/6).

Lebih lanjut, Ganjar meminta mahasiswa yang membentangkan poster ke arahnya mengunjungi Wadas untuk melihat kondisinya terkini.

"Siswa-siswanya sudah kami kasih piknik, healing dilakukan, anda harus ke lokasi. Oke bro," ujar dia.

Gubernur memaklumi sengketa yang terjadi di Wadas membuatnya sering didemo mahasiswa. Tidak hanya saat di UNS, Ganjar menyebut bahwa mahasiwa UGM juga pernah menyampaikan hal serupa.

"Saya itu kemana-mana didemo Wadas. Dulu saya jadi khatib di UGM ya didemo," ujarnya.