Lengkap, Jadwal Salat Iduladha di Kota Semarang: Lokasi, Imam, & Khatibnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang melaksanakan salat Iduladha 1443 Hijriah/2022 pada Minggu (10/7).

Sejumlah persiapan Iduladha juga telah dilakukan oleh Lembaga Dakwah NU (LDNU) Kota Semarang, baik pelaksanaan salat Id, maupun penyembelihan hewan kurban.

Berikut daftar lokasi, imam, khatib penyelenggaraan salat Iduladha di Kota Semarang:

1. Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Gajahraya Semarang, (Imam: KH. Ulil Abshor Al Hafidz, Khatib: Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin Maemun)

2. Masjid Agung Semarang, (Imam & Khatib: KH. Hanief Ismail, Lc.)

3. Masjid Raya Baiturrahman Jateng/ Lapangan Simpanglima Semarang ( Imam: KH. Zaenuri Achmad Al Hafidz, Khatib: Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag)

4. Masjid Al Maimunah Griya Dempel Baru, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, (Imam & Khatib: Khoirul Amin, S.Ag, A.H)

5. Masjid Al Huda Jalan Sidoluhur 13 No. 20 Tlogosari Semarang, (Imam & Khatib: Moh.Taufiq)

6. Masjid Darul Muttaqin Tlogosari, (Imam & Khatib: Burhan Ali S, M.H.I)

7. Masjid Al Maimumah Griya Dempel Baru, (Imam & Khatib: Miftahul Amirin)

8. Masjid Baitussalam Puspowarno IV No. 23 RT 03 RW 04 Kelurahan Salaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat, (Imam & Khatib: H. Ahmad Sulbi)

9. Masjid Al Assakirul Muttaqun Satbrimob Polda Jateng Jalan Jenderal Polisi Anton Soedjarwo No. 218 Semarang,(Imam & Khatib: Lukman Wahid, S.Pd.I, M.Pd.)

10. Masjid Affa Ulya Graha Estetika Tembalang, (Imam & Khatib: H. Samsudin Salim, S.Ag., M.Ag)

11. Masjid Nurus Saadah Jalan Bukit Flamboyan Raya Sendangmulyo Tembalang, (Imam & Khatib: H. A. Masyhudi Marzuki, S.Pd.I)

12. Masjid Daarul Hikmah Tlogosari, (Imam & Khatib: Ustaz Sonhaji S.Ag)

13. Masjid Nurussalam Jalan Puspowarno Raya Semarang, (Imam & Khatib: Maftuhin Sobir, S.Pd.I, M.Pd)

14. Masjid Al Hidayah Jatisari Gisikdrono Semarang Barat, (Imam & Khatib: Abdurrohim Al Muhsin)

15. Masjid Madrajus Saalikin Kp. Batik Semarang, (Imam & Khatib: Ahmad Adib Nawawi, S.H.I)

16. Masjid Miftahul Huda Genuk, (Imam & Khatib: Muh. Rubai, S.Pd.I)

17. Tenda Jamaah Padang Arafah Makkatal Mukarromah, (Imam & Khatib: H. M. Imam Mursyid, S.Ag, S.Pd, M.Pd, M.S.i)

18. Masjid Baitul Huda Lebdosari Kalibanteng, (Imam & Khatib: Muh. Illiyyin Hamzah)

19. Masjid Mambaun Nimah Malangsari Tlogosari, (Imam & Khatib: Masyhuri, S.Pd.I)

20. Masjid Baitul Muttaqin Bojong Salaman, (Imam & Khatib: Mahzum, S.Pd, M.Si)

21. Masjid Al Barokah Kendeng III Bendan Ngisor Gajahmungkur, (Imam & Khatib: Drs. Kurmain)

22. Masjid Al Huda Parang Barong Tlogosari Kulon, (Imam & Khatib: Nur Aziz Djukri, S.H.I)

23. Masjid Hidayatullah Ketileng Tembalang Semarang, (Imam & Khatib: Umar, S.H.I, M.Pd.)

24. Masjid Jami Roudlotul Muhtadin Jalan Gajah Raya Semarang, (Imam & Khatib: Muchamad Coirun Nizar, S.H.I, M.HI)

25. Masjid Uwais Al Qorni BSB Teras Bali Mijen Semarang, (Imam & Khatib: Heru Wibowo, S.Sos.I. M.M)

26. Masjid Dawamul Ijtihad Papandayan, (Imam & Khatib: Ahmad Ducha, S.Ag., M.Si)

27. Masjid Miftahul Huda Wahyu Temurun Tlogosari, (Imam & Khatib: Imam Achmad Sholihin Al Hafidz)

28. Masjid An Nur Puspogiwang Semarang Barat Semarang, (Imam & Khatib: Muhammad Arifin AH.)

29. Masjid Al Ihlas Perum Dinar Elok Tembalang, (Imam & Khatib: Masud Ahmad)

30. Masjid Al-Huda Tumpang Raya 103 Petompon Semarang, (Imam & Khatib: Dr. HM.Harlanu, M.Pd)

31. Masjid As Salam Balai Diklat Telkom Tegalsari RT 03, RW 13 Tegalsari Semarang, (Imam & Khatib: KH. Ulil Albab Syaichun)

32. Masjid Al Huda Banyumanik Semarang, (Imam & Khatib: Dr. Muhammad Nur Muiz Zakaria, M.Pd.I)

33. Masjid Islamic Center Manyaran Jateng Manyaran Semarang, (Imam & Khatib: Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A)

34. Masjid Al Mannan Dempel Kidul Muktiharjo Kidul Pedurungan, (Imam & Khatib: KH. Samsudin Solikhin)

35. Masjid At Taqwa Perum SBI Srondol Banyumanik, (Imam & Khatib: Ahmad Didik Sunardi Ngaliyan)

36. Masjid An Naim Srondol By Manik Semarang, (Imam & Khatib: A. Musyafa' Salim/Ki Joko Kendil)

37. Masjid An Nur Puri Asri Perdana Padangsari Banyumanik, (Imam & Khatib: Anwar Kumaidi)

38. Masjid Jami Tegalrejo Kemijen RT. 05 RW. 09 Semarang Timur, (Imam & Khatib: Imam Bukhori)

39. Masjid Al Furqon Klipang Pesona Asri Regency, (Imam & Khatib: Rohna Majal Anjab, S.Ag)

40. Masjid Al Amien Lamper, (Imam & Khatib: Abdul Khafidz)

41. Musala Al Hidayah Purwoyoso RT 04 RW 12 Ngaliyan, (Imam & Khatib: Slamet Riyadi, S.Th.I)

42. Masjid Jami Baiturrohim Gendong Sendangmulyo RT 07 RW 8, Tembalang Semarang, (Imam & Khatib: Zainuddin Assandany, S.Pd.I)

43. Masjid Al Haris Banyumanik, (Imam & Khatib: Muchamad Tohir, S.Pd.I, M.S.i)

44. Masjid Nur Ikhlas Jalan Candi Pawon Sel 11 Ringin Telu Rt 05 Rw 01 Kel. Kalipancur, (Imam & Khatib: Kiai Ali Murtadlo)

45. Masjid Jami Baitul Muslimin Jalan Ronggowarsito Tanjungmas Semarang Utara, (Imam & Khatib: Ustaz Anang Purnomo)

46. Masjid Al Huda Panggung, Mangkang Kulon Tugu, (Imam & Khatib: Masruh, S.Pd.I)

47. Masjid Al Iman Jalan Mugas Barat XI Mugasari Semarang, (Imam & Khatib: Ustadz Ichul/ Kang Sholihul Hadi)

48. Masjid Al Istiqomah Gergaji I, (Imam & Khatib: Edhy)

49. Masjid Al Amin Lodan Lodan Bandarharjo Semarang, (Imam & Khatib: Muslimin Anis, S.H.I.)

50. Masjid An-Nur Perumahan Sembungharjo Permai Genuk Semarang, (Imam & Khatib: Hasan Abdullah Al Hafidz)

51. Masjid Irsyadul Jami Pakintelan Gunungpati, (Imam: K. Khoiron, Khatib: Murtadho. S.Pd.)

52. Musala Al Iman RT 03 RW 01 Banyumanik, (Imam & Khatib: Moh. Ali Makruf, S.H.I, M.S.I)

53. Masjid Darussa'adah Kp. Kalialang Lama RT 01 RW 01 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, (Imam & Khatib: Choirul, S.Ag, M.Pd)

54. Masjid Al Falah Perum PJKA Kelurahan Randusari Semarang, (Imam & Khatib: H. Arif Munawar)

55. Masjid Darussalam Jalan Tambakaji RW 02, Ngaliyan, (Imam & Khatib: Pargono, S.Ag)

56. Masjid Jami Al-Huda Erowati Raya Bulu Lor Semarang Utara, (Imam & Khatib: M. Asyrofi, AH, S.Pd.I.)

57. Musala Bismillah Kelurahan Kalipancur RT 9 RW 1 Ngaliyan Semarang, (Imam & Khatib: Ahmad Faqih, M.Si)

58. Masjid Jami NU Al-Amanah Jomblang Candisari Semarang, (Imam & Khatib: H. Hasan Fauzi, S.I.Kom)

59. Masjid As Salam Jalan Noroyono No. 66, Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, (Imam & Khatib: Busro Aljafari)

60. Masjid Al Husna Jalan Satrio Wibowo I Tlogosari Pedurungan Semarang, (Imam & Khatib: H. Moch. Muizzuddin, M.Ag)

61. Masjid Al-Islah Jalan Sawi RT 05 RW 05, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, (Imam & Khatib: Dr. Zaenal Abidin, M.P.I.)

62. Musala Al Fatah Sedompyong 1 Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur, (Imam & Khatib: Kang Akbar Kanzul Fikri, S.Sos, S.N)

63. Masjid Al Ma'dan Krobokan, Semarang Barat, (Imam & Khatib: Fachrur Mafrudin, S.Ag. M.Pd.)

64. Masjid Baiturrahmah Jalan Srikuncoro 2 RT 09 RW 03 Kel Kalibanteng Kulon Semarang Barat, Bulu Lor Semarang Utara, (Imam & Khatib: Drs. Asror UM)

65. Masjid At Taqwa Jalan Kumudasmoro Utara I, Bongsari, Semarang Barat, (Imam & Khatib: Nur Hasan Ja'far, S.H.I.)

66. Musala Al Ikhlas Klampisan Ngaliyan, (Imam & Khatib: Slamet Ayun)

67. Masjid Al Ikhlas RW 5 Kelurahan Tegalsari Semarang, (Imam & Khatib: H. Jagarin Pane, SE, MM)

68. Masjid Nurul Huda Penggaron Lor Genuk, (Imam & Khatib: Masduki Amin)

69. Masjid Salafiyatul Huda Randusari Semarang Selatan, (Imam & Khatib: Hanif Kurniawan, S.Pd.)

70. Masjid At Taubah Jalan Arya Mukti Timur Pedurungan Semarang, (Imam & Khatib: Choirul Anam S.Ag, M.Pd.I)

71. Masjid Al Araf Jalan Widuri 1 Genuksari, (Imam & Khatib: M. Maliki)

72. Masjid Baitul Mannan Trimulyo Genuk, (Imam & Khatib: KH. Umar Efendy)

73. Masjid Pandanaran Semarang Jalan Mugas Dalam 2 No. 4 Kelurahan Mugas Sari, (Imam & Khatib: Kusni Munaroh)

74. Masjid Perum BSB Kedaton BSB Mijen, (Imam & Khatib: Ahmad Sholeh, SE, M.Ak, AH)

75. Masjid Al Istiqomah Bongsari Semarang Barat, (Imam & Khatib: Muhamad Tarom, S.Sos.I)

76. Masjid Al-Hidayah Mustokoweni Raya Semarang Utara, (Imam & Khatib: KH. Bustanul Arifin, S.Pd.I)

77. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Semarang, (Imam & Khatib: Robithoh Zain)

78. Masjid Raudhatul Jannah Jalan Nangka Timur Lamper Kidul Semarang Selatan, (Imam & Khatib: Mukri Warso, S.Ag, MM)

79. Masjid Baitunnaim Jalan Pleburan Raya Semarang Selatan, (Imam & Khatib: Nurul Huda)

80. Masjid Al Fatah Jalan Kebanganon RT 04 RW 08 Genuksari, (Imam & Khatib: H. Rosyidi)

81. Masjid Jami Al Amin Rusunawa Kudu, RT 08 Genuk, (Imam & Khatib: M. Arief Haryanto)

82. Masjid At Taubah Tegalsari Semarang Selatan, (Imam & Khatib: Zein Ahmad)

83. Musala Darun Najah Gemah Pedurungan Semarang, (Imam & Khatib: Ragil Santoso, S.H.I)

84. Mushola Al-Jamil Perum Pesona Asri II, Pedurungan Tengah, (Imam & Khatib: Anwar Saleh Hasibuan, Lc., M.H)

85. Masjid Al Muttaqin Jalan Kintelan Baru, (Imam & Khatib: Mujtahid Ma'ruf, M.Pd.I)

86. Masjid Ar Rahman Jalan Grafika Raya, Gedawang, Kecamatan Banyumanik, (Imam & Khatib: Atfalul Imam, S.Sy, M.Pd)

87. Masjid Darussalam Mundingan Cepoko Gunungpati, (Imam & Khatib: Fauzi Maksum, SE., MH)

88. GOR Satria Hasanudin Semarang Jalan Hasanuddin, (Imam & Khatib: M. Ghufron Bisri)

89. Masjid Jami Hidayaturrahman Gangin, RT. 03 RW. IV Bangetayu Wetan, (Imam: KH. Syaerozi Noor, Khatib: Ahmad Suratno)

90. Masjid Darussalam Perum P 4A Pudak Payung, (Imam & Khatib: Abdul Malik, SE, M.Si, CPA)

91. Masjid Baitul Makmur Wonoharjo Kembang Arum Semarang Barat, (Imam & Khatib: Anshori, S.Ag.)

92. Musala Al Ikhlas Jalan Kalialang Lama Sukorejo Gunungpati, (Imam & Khatib: Imam Mutakin, S.Pd.I)

93. Masjid Al-Hikmah Pandean Lamper, (Imam & Khatib: Dr. H. Mustopa Halmar, M.Ag)

94. Masjid Al Kautsar Perum Graha Mukti Utama RW XI Tlogomulyo Pedurungan, (Imam & Khatib: Heri Widodo, S.Ag)

95. Masjid-masjid se-Tanah Mas Jalan Roda Mas Raya, (Imam & Khatib: Ustadz Wiranto)

96. Masjid Al-Mubarok Jalan Lintang Trenggono Tlogosari Kulon, (Imam: Nur Hasyim, Khatib: Fazka Khoiru Rijal, M.Pd)

97. Musala Nurul Huda Soekarno Hatta Kel. Palebon RT 5 RW I, Pedurungan, (Imam: KH. Muhammad Zeinun, S.Ag, Khatib: Ahmad Fauzi, S.Th.I)

98. Masjid Al Haibah Kota Semarang Jalan Wonosari Semarang, (Imam: KH. Choiri Ahmad, S.Pd.I. Khatib: Ghufron Hamzah, S.Th.I., M.S.I.)

99. Masjid Roudlotus Solikhin Jalan Erowati I Bulu Lor, (Imam & Khatib: Eko Suyanto, S.Ag MH)

100. Masjid At-Tien Jalan Bukit Teratai IV Perumnas Bukit Sendangmulyo Tembalang, (Imam & Khatib: Drs. H. Fathurrahman ZA, M.Pd.I)

101. Masjid Darussalam Jalan Sentono Raya Banjardowo Genuk, (Imam & Khatib: H. Achmad Suwondo)

102. Masjid Al-Munawwar Gebanganom Dargo, (Imam & Khatib: Helmi Hidayat, S.H.I)

103. Masjid Al Huda Jalan Taman Klentengsari, Pedalangan, Banyumanik, (Imam & Khatib: H. Fathurohman, S.Pd.I, AH)

104. Masjid Al Azhar Jalan Klentengsari 01 Pedalangan Banyumanik, (Imam & Khatib: Dr. Tajudin Arafat, M.S.I)

105. Masjid Baiturrahim Jerakah Tugu, (Imam & Khatib: DR. KH. M Izzudin, M.Ag)

106. Masjid Roudhotul Munawaroh Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu, (Imam & Khatib: KH. Ahmad Zaenudin Tasrip)

107. Masjid Jami Assyafiiyyah Mangkang Wetan, (Imam & Khatib: KH Chumaidi Thoha, AH)

108. Masjid Nur Hidayah Tanggulsari, Mangunharjo, (Imam & Khatib: K. Abdul Azis)

109. Masjid Jami A-Amin Tugurejo, (Imam : H. Muhammad Qolyubi, S.Ag., Khatib: Ahmad Syifaul Anam, S.HI., M.H)

110. Masjid Jami Baitul Amin Tugurejo, (Imam: K. Nurrohim, Khatib: Lukman Markani)

111. Masjid Istiqomah Randugarut Tugu, (Imam: Drs. Kaprawi, Khatib: M. Ali Nursalim, S.Th.I)

112. Masjid Al Hidayah Ngebruk Mangunharjo, (Imam & Khatib: K. Adib Ali)

113. Masjid At Taqwim Mangkang Kulon, (Imam: KH. A. Zamahsyari, Khatib: K. Rosail Ali)

114. Masjid Attaufiq Banyumanik, (Imam & Khatib: Riyadh Ahmad Riyadin, AH)

115. Masjid Syahruzat Syaban, (Imam: Drs. Sugiyanto. MH, Khotib: Ahmad Subhan. S.Ag)

116. Masjid Ar Raudloh Randugarut Tugu, (Imam: Khoirul Anam, Khatib: KH. Dahlan Munir)

117. Masjid Itikaf Roudlotul Ikhlas Malangsari RT 04/VII Tlogosari Kulon, (Imam & Khatib: Drs. Haryono)

118. Masjid Baitus Sa'adah Karangingas Tlogosari Kulon, (Imam & Khatib: Drs. H. Ahmad Muthohar As'ad, M.S.I.)

119. Masjid Baitul Muslimin Tambakboyo Tlogosari Kulon, (Imam: H. Asro, Khatib: Mawahib)

120. Musala Baitul Aziz Perum Griya Arterisari, (Imam & Khatib: Rifqi Hakim, M.sos)

121. Masjid Jami Banjardowo Baru Karangroto Patung Kuda, (Imam & Khatib: Sukardi Harno)

122. Masjid Al Maemunah Griya Bumi Banjardowo Indah, Banjardowo Genuk Semarang, (Imam & Khatib: K. Achmat Fatkhan, S.Ag.)

123. Masjid Darul Mawa Lamper Krajan Semarang, (Imam & Khatib: Kang Ijul Al Prayitno, S.H.I)

124. Masjid ATTAQWA Aspolsekta Kota Lama Semarang Utara, (Imam & Khatib: Mohammad Lugito.S.Ag)