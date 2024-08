Pria di Sukoharjo Nekat Jadi Kurir Narkoba, Upahnya Rp 1 Juta

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Satuan Reserse Narkoba Polres Sukoharjo mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kasus itu terungkap pada 19 Juli 2024.

Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit melalui Kasat Reserse narkoba Iptu Ari Widodo mengatakan dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba itu, polisi mengamankan AS (26) warga Keluarahan Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

AS diamankan kepolisian di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. AS diamankan bersama barang bukti narkoba jenis sabu seberat sekitar 0,22 gram.

Saat dibekuk Polisi, AS mengaku mendapatkan sabu tersebut dari R (DPO).

"Sabu tersebut diberikan sebagai upah karena AS telah mengalamatkan sabu tersebut di titik-titik lokasi yang telah diperintahkan oleh R,” terang Iptu Ari Widodo.

Selain itu, AS juga mengaku telah mengalamatkan sabu tersebut sebanyak empat kali dengan imbalan uang sebanyak Rp 1 juta.

Kini AS bersama barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk penyelidikan lebih lanjut. AS dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (mcr21/jpnn)