Limbah Kayu Ternyata Bisa Jadi Produk Berkualitas Ekspor dengan Teknologi Ini

jateng.jpnn.com, JEPARA - Limbah kayu hasil industri mebel di Jepara ternyata bisa diolah kembali menjadi produk baru berkualitas ekspor.

Hal ini menyusul inovasi yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

teknologi yang dikembangkannya bisa memproses limbah industri kayu menjadi produk komposit yang diberi nama chip block pallet (CBP).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito menyampaikan, produk komposit chip block pallet merupakan solusi pengolahan limbah kayu nasional.

Menurutnya, dengan teknologi ini peningkatan nilai jual limbah yang bisa didapatkan sekitar 150 dolar AS hingga 250 dolar AS per meter kubik.

“Komersialisasi produk ini nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru, serta dapat mengurangi ketergantungan impor produk CBP dari Tiongkok,” terang Mego, pada peluncuran pemanfaatan dan inovasi limbah kayu menjadi CBP berkualitas ekspor, di Auditorium Lignoselulosa Pusat Riset Biomaterual Cibinong, Bogor, Kamis (16/12).

Bupati Jepara Dian Kristriandi mengapresiasi pengembangan teknologi yang dilakukan BRIN.

Ia mengatakan, Jepara merupakan sentra produksi mebel kayu nasional.