Mitsubishi Hadir di GIIAS Semarang, Pamerkan Xforce, Xpander hingga Pajero Sport

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mitsubishi menjadi satu dari 18 peserta dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2024.

Pabrikan Jepang ini menghadirkan tiga produknya, yaitu Mitsubishi Xforce Ultimate CVT, Xpander Ultimate CVT, Pajero Sport Dakar 4x2 AT dalam pameran otomotif terbesar yang digelar di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip), 23 hingga 27 Oktober 2024.

Di Kota Lumpia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengusung kembali "Passion to Support Your Life’s Adventure" yang merupakan komitmen mendukung konsumen dalam kesehariannya.

Yoshio Igarashi, Director Sales & Marketing Division PT MMKSI mengatakan model kendaraan dan beragam layanan yang disediakan merupakan bentuk inovasi pembaharuan yang berorientasi pada keinginan dan kebutuhan konsumen.

"Pada GIIAS Semarang ini kami ingin berusaha untuk memperluas segmen pasar Mitsubishi Motors di wilayah Jawa Tengah melalui program penjualan dan purna jual terbaik yang memudahkan proses kepemilikan dan perawatan mobil Mitsubishi Motors," katanya.

Dia mengatakan pada GIIAS 2024 MMKSI telah memperkenalkan Mitsubishi New Pajero Sport, dan All New Triton, sebagai penyempurnaan dan pembaruan produk yang inovatif dan dapat menunjang keseharian.

"Selain itu kami menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melihat, dan mencoba langsung produk dan layanan unggulan Mitsubishi Motors di stan yang kami hadirkan," katanya.

Booth Mitsubishi Motors di GIIAS Semarang 2024 menampilkan 3 unit display, yang terdiri dari model Mitsubishi Xforce Ultimate CVT, Xpander Ultimate CVT, Pajero Sport Dakar 4x2 AT, yang dapat dieksplore secara langsung dengan mudah oleh pengunjung.