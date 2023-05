Ada 222 Calon Anggota KPU Jateng, Ketua Timsel Bilang Begini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah periode 2023-2028 menerima 222 berkas pendaftar. Masa pendaftaran sendiri telah ditutup pada Jumat (26/5).

Ketua Timsel Calon Anggota KPU Jateng Puji Astuti mengatakan sejak dibuka pada 15 Mei, 222 pendaftar telah mengirimkan dokumen persyaratan melalui aplikasi Siakba (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc).

"Laporan rekap penerimaan dokumen mulai 15 Mei hingga 26 Mei 2023, status berkas diterima di Siakba 222," katanya, Sabtu (27/5).

Kendati demikian, pendaftar yang mengirim berkas pendaftaran dalam bentuk fisik baru 156 orang.

Pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen pendaftar lainnya di Sekretariat Timsel KPU Jateng, di Hotel Grasia Kota Semarang.

"Berkas fisik diterima 156. Laki-laki 109 dan perempuan 47. Bisa saja yang kirim berkas fisik lewat pos masih on the way (dalam perjalanan)," tuturnya.

Puji menyebut pendaftar kali ini terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari komisioner di KPU kabupaten/kota, guru, dosen, dan pekerja swasta.

Selain itu, lanjut dia, enam komisioner KPU Jateng juga kembali mendaftarkan diri.