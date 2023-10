Usung Teknologi EV, IONIQ 6 & Stargazer X Jadi Andalan Hyundai di GIIAS Semarang 2023

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) kembali unjuk gigi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) The Series 2023 yang berlangsung pada 18–22 Oktober 2023 di Marina Convention Center Kota Semarang.

Hyundai mempertegas kepemimpinannya dalam menghadirkan solusi mobilitas terdepan di Indonesia. Termasuk memperkuat komitmennya menyediakan beragam pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia, dengan menghadirkan lini kendaraan terbaru.

Head of Marketing Department PT HMID Astrid Ariani Wijana mengatakan Hyundai terus berupaya untuk menghadirkan berbagai opsi mobilitas dengan fitur dan teknologi terdepan untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia.

"Setelah rilis di GIIAS 2023 Jakarta, kami kembali menghadirkan solusi mobilitas terbaru, yaitu Hyundai STARGAZER X, IONIQ 6, dan IONIQ 5 Bluelink di GIIAS Semarang 2023," ujarnya, Kamis (19/10).

Melalui peluncuran ini, Astrid berharap konsumen Tanah Air bisa selalu menikmati pengalaman berkendara aman dan nyaman bersama Hyundai di segala kondisi jalan dan jarak tempuh.

Menurutnya, GIIAS Semarang 2023 menjadi ajang yang tepat bagi masyarakat setempat untuk melihat langsung kecanggihan fitur-fitur yang disematkan pada STARGAZER X dan IONIQ 6. Mengusung konsep Unleash the X in You, Hyundai STARGAZER X menetapkan standar baru pengalaman mobilitas menyenangkan dan worry free dengan dukungan fitur dan teknologi terdepan.

Pada lini kendaraan elektrik, Hyundai IONIQ 6 merupakan solusi BEV terbaru yang mengutamakan efisiensi dan performa. Dengan konsep Electrified Streamliner, IONIQ 6 didesain aerodinamis untuk menghadirkan pengalaman berkendara andal dan baterai 77,4 kWh yang mampu menyokong perjalanan hingga 519 km sekali pengisian daya, setara dari Jakarta hingga Magelang.

Dengan interior cocoon-shaped dan Electric-Global Modular Platform (E-GMP) yang mutakhir, IONIQ 6 menjamin kenyamanan dan efisiensi berkendara terdepan di kelasnya. Hyundai juga memprioritaskan keamanan berkendara dengan menyematkan fitur-fitur terbaru Hyundai SmartSense di IONIQ 6.