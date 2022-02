Santri Ingin Jadi Prajurit TNI Digembleng Latihan Fisik di Yon Arhanud/15 DBY

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Santri dari berbagai pondok pesantren digembleng latihan fisik di Batalyon Arhanud 15/Dahana Bhaladika Yudha (DBY). Mayoritas dari mereka bercita-cita menjadi tentara.

Sejumlah santri itu mengikuti latihan fisik untuk persiapan mendaftar seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Latihan fisik yang digelar Kodim 0733 Kota Semarang tersebut digelar setidaknya dapat membuat pribadi santri menjadi tangguh.

Dandim 0733 Kota Semarang Letnan Kolonel (Letkol) Inf Honi Havana menyebut mereka mengikuti serangkaian latihan fisik, mulai dari lari hingga renang.

"Latihannya seperti berlari, sit up, push up, pull up, lunges, shuttle run dan berenang," kata Letkol Honi, Jumat (25/2).

Dalam pembekalan fisik yang diikuti beberapa santri, pihaknya berharap para santri di Kota Semarang yang bercita-cita menjadi tentara dapat terwujud.

"Salah satu santri saya beri sepatu, sebagai bentuk dukungan moral," tuturnya.

Latihan fisik tersebut merupakan langkah turunan dari perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) merekrut santri menjadi tentara.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV Diponegoro Kolonel Inf Enjang menyebut mendukung kebijakan tersebut sepenuhnya.