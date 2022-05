Karanganyar Sukses Gelar Event Seni Jalanan Bertaraf Internasional, Lihat Nih

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Tembok Pabrik Cat Indaco, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar penuh dengan corat-coret graffiti, Senin (30/05). Lukisan di tembok itu dibuat oleh para seniman grafiti dari 16 negara.

Mereka membuat puluhan karya grafiti berjenis bubble, throw up, roll up, stencil, wildstyle, hingga 3D di tembok Pabrik Cat Indaco dalam rangka event Meeting of Styles (MOS) Indonesia, Sabtu–Minggu (28-29/5).

Presiden Direktur PT Indaco Warna Dunia Iwan Adranacus mengaku terhormat bisa menyelenggarakan MOS yang konsisten digelar sejak 1997 itu.

"Indonesia pertama kali menggelar event internasional ini. Kami berharap, lewat event MOS ini bisa mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda tentang graffiti,” katanya.

Iwan mengatakan tidak mudah meyakinkan organisasi MOS untuk menyelenggarakan event di Indonesia, karena standar tinggi dalam penyelenggaraannya.

“Kami yakinkan jika MOS dipercayakan ke Indonesia, kami buktikan bahwa Indonesia berbeda dengan penyelenggaraan di negara-negara lain,” papar dia.

Bagi Iwan, street art atau seni jalanan yang sesungguhnya bukan sekadar corat-coret, tetapi karya yang berkelas, bergengsi, dan indah sekaligus bisa ditampilkan di ruang publik.

Iwan pun mengaku bersyukur Indaco bisa menjadi lokasi penyelenggaran event internasional tersebut.