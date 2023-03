Terinspirasi Sandiaga Uno, YPIJ Adakan Pelatihan Wirausaha untuk Warga Temanggung

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Yayasan Padi Indonesia Jaya (YPIJ) dan One Kecamatan One Centre Entrepreneurship alias OK OCE Super Jaya Sakti mengadakan pelatihan wirausaha membuat minuman kesehatan dan kecantikan berbahan herbal untuk masyarakat di Temanggung, Jawa Tengah.

Ketua YPIJ Eprilia Tri Arum Taurusia menyebut pelatihan itu terinspirasi semangat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang ingin menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif pada 2024.

Oleh karena itu, YPIJ hadir memberikan keahlian kepada masyarakat sehingga tercipta peluang usaha yang akhirnya mampu membangkitkan ekonomi rakyat dan membantu meningkatkan penghasilan keluarga.

"Kami terinspirasi Pak Sandiaga Uno yang ingin mencetak 4,4 juta lapangan kerja di sektor ekraf. Alhamdulillah, ratusan warga Temanggung dan beberapa tokoh masyarakat antusias mengikuti pelatihan wirausaha dengan pelatih dari OK OCE Indonesia?," kata Eprilia melalui keterangan tertulis, Selasa (28/2).

Menurut Eprilia, pelatihan membuat minuman kesehatan dan kecantikan tersebut sengaja menggunakan bahan baku lokal yang merupakan komoditas utama Temanggung, seperti kopi, jahe, kapulaga, sereh, gula aren, daun secang, daun salam dan daun pandan.

Eprilia yang juga Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Tengah dari PKS itu pun berharap dampak pelatihan kewirausahaan itu tidak hanya dirasakan peserta, tetapi juga para petani penyedia bahan baku.

"Pemberian keahlian ini kami harap bisa menciptakan peluang usaha bagi masyarakat yang akhirnya dapat membangkitkan ekonomi rakyat setempat," ucapnya.

Selain memberi pelatihan, YPIJ dan OK OCE Super Jaya Sakti juga berkomitmen mendampingi masyarakat yang hendak membuka usaha. Mulai mengurus perizinan, legalitas, hingga pemasaran??.