Tolak Timnas Israel, Ganjar: Ada Amanat Bung Karno yang Harus Dijaga

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Timnas Israel berhasil lolos dan berhak melaju ke putaran final Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia pada Mei-Juni 2023.

Namun, kehadiran timnas Israel menuai polemik dan banyak mendapat penolakan, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar secara tegas menolak kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U-20 di Indonesia. Penolakan Ganjar tersebut bukan berarti tanpa alasan.

Dia mengatakan sikap penolakan itu merupakan perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan palestina sesuai amanat Presiden RI pertama Ir. Soekarno.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar berpegang teguh dengan amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces, harus kita pegang. Jadi, ya kita ikut amanat beliau," katanya di Semarang, Kamis (23/3).

Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina.

Dari hasil pengamatan Ganjar, kelompok politik dalam pemerintahan Israel menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka.