Menjelang Pemilu 2024, BNPT: Kalau Mau Berpartai Hati-hati

jateng.jpnn.com, SOLO - Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) meminta masyarakat yang tergabung dalam partai untuk tidak menganggap partainya paling benar atau fanatik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Direktur Pencegahan BNPT Prof Irfan Idris mengatakan kewaspadaan ini perlu dibentengi karena masuknya jaringam radikalisme dan teroris lewat partai yang bisa mungkin terjadi.

Hal ini disampaikan Irfan saat Workshop Nasional "Malaysia-Indonesia in Countering Radicalism, Extrimism and Terrorism Through Digital Media", di Kota Solo, Rabu (27/9).

Baca Juga: Semarang Fokus Beralih ke Kendaraan Massal Ramah Lingkungan



"Kalau mau berpartai hati-hati. Jangan satu simbol dikatakan paling benar. Karena teroris sudah tidak menggunakan simbol-simbol. Tidak ada kaitannya antara agama dan teroris. Itu dipaksakan," katanya.

Meski demikian, BNPT mengaku tidak mengurusi segala hal tentang partai. Dia pun mengajak masyarakat membanjiri dunia dengan narasi kearifan lokal yang mempersatukan, agar tidak mudah terpancing.

Terlebih, media digital yang gampang menyalurkan informasi, memiliki peluang sangat besar ditunggui.

Di sisi lain, Idris menyebutkan ada beberapa pihak yang selalu membuat narasi perpecahan. Termasuk membuat narasi indah namun ternyata menghancurkan.

"Memang ada orang yang setiap hari kerjaannya membuat narasi-narasi yang indah dilihat dan dibaca. Namun, isinya berbahaya, tujuannya menghancurkan. Seolah-olah mempersatukan dan sesuai budaya, tetapi aslinya tidak," ungkapnya.