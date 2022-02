Rekomendasi Ganjar Terkait Polemik Zero ODOL Sangat Tegas, Kemenhub Mohon Simak!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Demo sopir truk terkait kebijakan zero over dimension and overloading (ODOL) berlangsung di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Tengah.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah sopir truk dan menerima aspirasi yang disampaikan.

"Kemarin sudah ada masukan, beberapa kawan juga komunikasi langsung dengan saya. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait kebijakan pelarangan truk ODOL ini," kata Ganjar, Rabu (23/2).

Menurut Ganjar, keseimbangan terkait kebijakan ini memang harus dijaga. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai penanggung jawab diminta segera melakukan sosialisasi terkait kebijakan itu.

"Maka kebijakan ini perlu disosialisasikan sehingga semua bisa sepakat. Sebelum ditegakkan, akan sangat baik kalau sosialisasi diutamakan sehingga masyarakat bisa paham kapan penegakan itu akan dilakukan biar tidak bikin geger," ucapnya.

Sosialisasi tidak hanya ditujukan pada sopir truk, tetapi target utama adalah para pengusaha truk itu sendiri.

Sebab lanjut Ganjar, pemilik truk yang biasa memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi dimensi dan load yang ditetapkan.

"Para pemilik truk ini yang harus menjadi target utama sosialisasi. Meskipun sopir juga tidak boleh ditinggalkan karena sopir juga mengeluhkan kebijakan ini akan mengurangi pendapatan mereka," ucapnya.